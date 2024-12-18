Москва, 18 декабря, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Россия будет внимательно следить за реализацией на практике задач, обозначенных новыми властями Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

MOHAMMED AL RIFAI/EPA/ТАСС

«Мы принимаем к сведению, следим, анализируем заявления представителей новых формирующихся властей Сирии. Перечисленные ими задачи действительно представляются крайне важными, будем внимательно следить за тем, как они будут реализовываться на практике», — сказала дипломат.

Захарова уточнила, что к названным задачам относятся: налаживание функционирования госаппарата, поддержание порядка и безопасности в республике, решительное пресечение деятельности криминальных элементов, а также недопущение внесудебных расправ.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря стало известно, что экс-президент Сирии Башар Асад принял решение оставить пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Также появилась информация, что политик и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».