Москва, 18 декабря, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Аномально холодная погода прогнозируется в регионах Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов России (ЦФО), а также на Урале. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Аномалии очень заметные в СЗФО с 18 по 20 декабря. В Архангельской области температура на 6–12 градусов ниже нормы и морозы до 25 градусов. В Ненецком автономном округе — на 8–12 градусов ниже нормы и морозы до 30. В Мурманской области на 14–15 градусов ниже нормы и мороз до 28. В Республике Коми на 8–17 градусов температура ниже нормы и морозы до 28–33 градусов. И даже на востоке Ленинградской области на 8–14 градусов температура ниже нормы, до минус 22», — сказал он в беседе с «Интерфакс».

Вильфанд уточнил, что аномальные морозы придут также в Московскую, Тверскую, Ярославскую, Владимирскую и Ивановскую области, где температура прогнозируется на уровне минус 15–21 градуса.

При этом синоптик отметил, что в центре Красноярского края и на западе Якутии сохраняется аномально «жаркая» температура, на 8–12 градусов выше нормы.

Как передавало ИА Регнум, в Москве 15 декабря появились январские сугробы, высота снежного покрова местами достигла 26 см. Ожидается, что в течение следующих суток снегопады продолжатся, что приведет к увеличению сугробов на 2–5 сантиметров.

16 декабря Вильфанд отметил, что из-за похолодания снег лежит почти на 99% территории России.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 29 ноября заявил, что в декабре во всех регионах РФ ожидается температура воздуха около и выше климатической нормы. Синоптик уточнил, что это связано с ожидаемым частым вторжением Атлантики в азиатскую часть России, которое является редким явлением.