Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную Россией резолюцию по борьбе с неонацизмом, сообщается на сайте всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Соавторами инициативы стали Белоруссия и Туркменистан. Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» поддержали 119 стран — участниц ГА.

Против резолюции выступили 53 члена ассамблеи, а ещё 10 воздержались от голосования. В числе стран, отказавшихся принять документ, оказались США, ФРГ, Украина, Канада, Италия и Япония. Среди тех, кто поддержал резолюцию, были Белоруссия, Китай, Бразилия, Сербия, Армения, Азербайджан, Алжир, Боливия и Куба.

«Результаты голосования наглядно продемонстрировали неизменную поддержку со стороны международного сообщества и его приверженность искоренению указанных явлений», — отметила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

Она подчеркнула, что целью принятого документа является развитие международного сотрудничества в борьбе с нацизмом, расизмом и ксенофобией. Дипломат добавила, что противостояние этим явлениям остается одной из важнейших задач ООН, которая была создана в ответ на ужасы нацизма и фашизма.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября 2024 года третий комитет ГА ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. В пользу документа проголосовали 116 стран.

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что сочувствия к нацистам в России нет и никогда не будет. Он подчёркивал, что украинские неонацисты напоминают собственных идеологических предков, сотрудничавших с Гитлером в годы Великой Отечественной войны. Президент напомнил, что те начали делать вид, что отказались от своих взглядов, только после того, как поняли, что нацизм обречён.

В январе 2024 года экс-посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в Европе некоторые политические течения и партии превращают нацизм чуть ли не в гордость вопреки действующему запрету. Он добавил, что Нюрнбергский процесс, который проходил в Германии в 1945–1946 годах, осудил и запретил эту идеологию.