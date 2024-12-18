Киев, 18 декабря, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Ужесточение мобилизации на Украине указывает на крупное наступление ВСУ, которое готовит глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зеленский готовит масштабное наступление», — написала Панченко.

По её словам, Зеленский «идёт ва-банк», в связи с чем сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) очень жёстко действуют по отношению к гражданам.

Как сообщало ИА Регнум, в Сети регулярно появляются видеозаписи, на которых представители ТЦК применяют силу к украинским мужчинам, избивают их и сажают в микроавтобусы. В Одессе сотрудники ТЦК начали использовать шипы, чтобы не дать местным жителям избежать мобилизации.

10 декабря украинская служба «Би-би-си», ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, заявила, что темпы мобилизации в ряды украинской армии не могут покрыть потери, которые войска несут на фронте. По информации журналистов, средний возраст бойцов ВСУ сейчас составляет 40 лет.

ВСУ несут потери на фоне непрекращающегося наступления российских войск. Действия ВС РФ позволяют говорить о переломе в украинском конфликте, заявил 16 декабря депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что российские подразделения с начала 2024 года освободили 189 населённых пунктов в зоне проведения СВО. Уходящий, 2024 год стал знаковым для РФ в плане достижения целей спецоперации, сейчас российские военные прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, отметил он.