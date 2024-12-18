Бишкек, 18 декабря, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении новым премьер-министром республики Адылбека Касымалиева. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Гальперин/POOL/ТАСС Адылбек Касымалиев

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Касымалиев Адылбек Алешович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики — руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей», — говорится в сообщении.

Было также отмечено, что назначение Касымалиева в этот же день согласовал парламент Киргизии. Согласно сообщению пресс-службы, Жапаров также назначил Данияра Амангельдиева и Бакыта Сыдыкова на должность первого вице-премьера и на пост министра экономики и коммерции страны соответственно.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Киргизии отправил в отставку с поста премьер-министра своего однофамильца Акылбека Жапарова, который руководил правительством больше трёх лет, с середины октября 2021 года. В пресс-службе главы государства уточнили, что Акылбек Жапаров переходит на другую работу.