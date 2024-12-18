Москва, 18 декабря, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Победа над вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) будет достигнута в скором времени, заявил журналистам генеральный директор государственного научного центра (ГНЦ) «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Если все хорошо пойдет, я думаю, что это очень ближайшая перспектива», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Агафонов пояснил, что за последние 100 лет темпы деятельности ускорились в 20 раз, и напомнил, что раньше на создание вакцины требовалось от семи до 10 лет.

Глава организации отметил, что вакцину от COVID-19 внедрили уже через год после появления этого заболевания. Генеральный директор добавил, что может быть создан препарат для борьбы с ВИЧ.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал Европу регионом, где происходит наиболее быстрый рост темпов распространения ВИЧ в мире. Он отметил, что такая ситуация наблюдается последние 10 лет.

В начале декабря журнал New England Journal of Medicine опубликовал результаты исследования препарата для профилактики ВИЧ-инфекций Lenacapavir. Учёные из Университета Эмори завершили третью фазу клинических испытаний и доказали эффективность лекарства на 99%. Препарат разработала американская фармацевтическая компания Gilead Sciences.

Научная группа уже передала результаты исследований в Министерство здравоохранения и социальных служб США. Исследователи ожидают, что Lenacapavir может получить одобрение к 2025 году и станет доступным для широкого использования.

Руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский назвал «грандиозным успехом» результаты клинических испытаний Lenacapavir, препятствующего заражению ВИЧ-инфекцией. Указанный препарат является профилактическим и не помогает лечить пациентов — препарат лишь мешает вирусу захватить ядро клетки.