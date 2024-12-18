Москва, 18 декабря, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Осенью в Московский зоопарк прибыли представители более 70 видов животных, в том числе редких и занесённых в Красную книгу. Среди новых обитателей зоосада — детёныш малайского медведя, белый медведь и чёрный гриф.

Московский зоопарк

В конце августа зоопарк принял детёныша малайского медведя — самку, которой только что исполнилось десять месяцев. Этих медведей нельзя было увидеть в Московском зоопарке более 30 лет. Малайские медведи, также известные как солнечные медведи или бируанги, — небольшие, но весьма крепкие животные. Их отличают ярко-жёлтое пятно на груди, подвижная мимика и длинные когти. На платформе «Активный гражданин» горожане могут предложить имя для этого редкого медвежонка и двух представителей этого вида, которые приедут в Москву чуть позже.

В зоопарк поступила и новая коллекция насекомых. Теперь в зоосаде обитают императорский скорпион и чилийский птицеед — паук, обитающий от юго-запада США до Чили. Он известен миролюбивым характером и не представляет опасности для человека. Императорский скорпион, достигающий длины 20 см, был доставлен из тропических лесов Африки.

Среди водных обитателей зоопарка появились кольчатые ангелы — яркие рыбы с неоновыми полосками, клинополосая рыбка-бабочка и гигантский осьминог. Последний раз видеть этого моллюска в Московском зоопарке можно было более десяти лет назад. Гигантский осьминог, прибывший из Приморья, удивляет посетителей своей необычной внешностью, напоминая инопланетное существо. У него голубая кровь из-за высокого содержания меди, три сердца и девять мозгов — один главный и по одному в каждом щупальце.

Зоопарк обладает самой обширной коллекцией ядовитых змей мира. Экспозиция «Хижина змеелова» пополнилась гладкой смертельной змеёй — одной из самых ядовитых рептилий на планете — и несколькими другими интересными видами.

В рамках международного сотрудничества в сентябре в зоопарк прибыл чёрный гриф, крупная птица семейства ястребиных. Элегантные черты и мощный размах крыльев до трёх метров делают его впечатляющим обитателем экспозиции «Скала хищных птиц». Острые глаза грифа позволяют ему высматривать добычу с высоты до двух километров.

Также в зоопарк прибыли колпицы — болотные птицы, занесенные в Красную книгу России, и красные ибисы. Среди других новоприбывших птиц — редкие водоплавающие утки, такие как гребенчатая и свистящая утка Итона.

В филиале Московского зоопарка в Вологодской области, в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге, поселился японский журавль. Этот редкий вид был доставлен из Окского заповедника для создания резерва в рамках международной программы. Молодой самец по имени Хачинохе нашёл пару, и оба журавля начинают обживать новый вольер. Успешный союз этих птиц является важным этапом в усилиях по размножению и сохранению вида.

Также этой осенью в зоосад в Великом Устюге в рамках программы Союза зоопарков и аквариумов России «Формирование и сохранение популяции зубров» прибыли два зубра из Белоруссии: самец Базальт и самка Майя. Цель программы — создание самовоспроизводящейся, генетически стабильной искусственной популяции этих краснокнижных парнокопытных.

В сентябре в Московский зоопарк из Казанского зооботсада прибыл пожилой белый медведь по имени Терпей. Ему 22 года. Терпей стал частью программы «Благополучие пожилых и беспомощных животных». Для него был подготовлен вольер с несколькими кондиционируемыми помещениями и просторным уличным вольером, который включает бассейн и снежную горку. Медведь уже освоился на новом месте и вышел в экспозиционный вольер.