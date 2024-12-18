Москва, 18 декабря, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Посетители рыбных рынков «Москва — на волне» с начала декабря приобрели около двух тонн икры.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Рыбные рынки «Москва — на волне» предлагают горожанам широкий выбор в том числе и самого популярного новогоднего продукта — икры, ее представлено порядка 40 наименований», — сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

В ведомстве добавили, что икру производства «Москва — на волне» готовят из охлажденного сырья непосредственно на рынках.

«Низкий уровень содержания соли позволяет сохранить природный вкус икры — более сливочная у горбуши, сладковатая у кеты, нежная с легкой горчинкой у нерки и кижуча», — рассказали в пресс-службе.

Современная система хранения рынков «Москва — на волне» позволяет сохранять качество продукции на прилавках. Так, перед тем как попасть на прилавок, вся продукция проходит проверку в лаборатории, а затем отправляется на склад.

«Рыбные рынки «Москва — на волне» создали надлежащие условия хранения для каждой категории товаров. Поэтому покупатели рыбных рынков гарантированно приобретут отечественные дары моря лучшего качества», — отметили в департаменте.