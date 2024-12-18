Барнаул, 18 декабря, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Жителя Алтайского края приговорили к 20 годам колонии строгого режима за попытку отравить мобилизованных военнослужащих. Об этом журналистам сообщили 18 декабря в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Иван Руднев/РИА Новости

Осуждённый работал в заведении общественного питания и совершил попытку покушения на отравление военнослужащих из числа мобилизованного контингента Алтайского края, говорится в сообщении.

Мужчина 1981 года рождения с помощью соцсетей вышел на связь с представителями украинских спецслужб и сообщил, что готов оказать поддержку ВСУ.

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