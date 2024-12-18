Лондон, 18 декабря, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Более 6 млн домов и предприятий в Великобритании находятся в зонах, которым угрожает затопление, а к 2050 году их число может вырасти до 8 млн. Об этом говорится в докладе британского Агентства по охране окружающей среды (ЕА).

ADAM VAUGHAN/EPA/ТАСС

По оценкам специалистов, сегодня примерно 6,3 млн объектов недвижимости находятся в районах, где возможны наводнения. Угрозы связаны с одним или несколькими источниками: реками, морями и поверхностными водами.

«Из-за изменения климата к середине века общее количество объектов недвижимости в районах, подверженных риску затопления реками, морем или поверхностными водами, может увеличиться примерно до 8 млн», — говорится в документе, опубликованном 17 декабря.

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