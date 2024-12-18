Москва, 18 декабря, 2024, 09:13 — ИА Регнум. В России с середины ноября снижаются цены на красную икру, после новогодних праздников она может подешеветь ещё на 10%. Об этом 18 декабря сообщил журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он пояснил, что икры на рынке более чем достаточно. В прошлом году производство икры составило 25 тыс. тонн. При этом, по словам Панина, на экспорт отправили 9 тыс. тонн, а 16 тыс. тонн осталось на внутреннем рынке. Столько российские потребители не съедают, указал глава союза.

Кроме того, спрос из-за высокой цены снизился по сравнению с прошлым годом, когда килограмм икры стоил 6–8 тыс. рублей. В этом году цена взлетала до 13 тыс. рублей.

«Дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживёт. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок ещё вниз <…> процентов десять я бы точно поставил, что икра отыграет», ― отметил председатель союза.

Панин сообщил, что «перегретая» к середине ноября цена на красную икру уже начала снижаться. На прошлой неделе цены колебались от 9,5 тыс. до 11,5 тыс. рублей за кг в зависимости от вида.

«Цены 13 тыс. рублей уже нет точно, даже на самую идеальную икру», ― подчеркнул председатель Рыбного союза.

По данным Росстата, в сентябре цены на красную икру выросли на 12,6%, в октябре ― на 11,8%, в ноябре рост замедлился до 5,4%.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов 15 ноября заявил, что ситуация с ростом цен на красную икру, которая наблюдается в России, неадекватна, особенно с учётом количества оставшегося с прошлого года деликатеса. Он также отметил, что дефицита икры на рынке нет и благодаря неплохим показателям по производству икры от аквакультуры.

Соколов уточнил, что годовое потребление красной икры в России оценивается в 12–14 тыс. т. В этом году произвели 12 тыс. т деликатеса, то есть рынок им обеспечен. По мнению чиновника, слухи о дефиците игры распространяют представители бизнеса.

В сентябре президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявил, что в этом году вылов тихоокеанских лососёвых может оказаться самым низким за последние 20 лет. Ожидалось, что по итогам года будет выловлено 250–260 тыс. т этой рыбы, что вдвое меньше, чем в 2023 году.

Депутаты Госдумы в октябре начали рассмотрение законопроекта о расширении эксперимента по ограничению на вывоз красной икры, действующего на Камчатке, Чукотке и в Хабаровском крае. По этим правилам, пассажирам самолётов запрещается вывозить из региона более 10 кг этого продукта, изготовленного непромышленным способом.