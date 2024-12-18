Великий Новгород, 18 декабря, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Наказание за неуплату алиментов следует максимально ужесточить, а процесс взыскания сделать автоматизированным. Такое мнение высказал глава комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин 18 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава региона в беседе с РБК подчеркнул, что проблема уклонения от уплаты алиментов в российских регионах стоит остро. Он указал на то, что задолженность по алиментам значительная.

«Я за максимальное ужесточение санкций за неуплату алиментов. В этом вопросе предела жёсткости быть не может никакого. Детей должны содержать оба родителя», — заявил он.

По его мнению, в процесс взыскания алиментов должно активно включаться государство, чтобы это не было унизительно для родителя. Никитин считает, что подобные процессы нужно автоматизировать, что позволит повысить эффективность сбора алиментов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. В него заносят сведения о должниках по алиментным обязательствам, привлечённых к административной и (или) уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Кроме того, в этот реестр включают нетрудоспособных родителей и (или) объявленных в розыск.

В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должника исключат из реестра. В Минюсте отметили, что создание реестра будет способствовать мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей.

Ранее российский президент подписал закон о праве отцов, которые осуществляют уход за общим ребёнком в течение трёх лет со дня его рождения, требовать предоставления алиментов от бывшей супруги.

26 октября глава государства подписал закон, который вносит изменения в процедуру отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Согласно новым правилам, истец, даже если судебный приказ об уплате алиментов был отменён, может повторно обратиться в суд и потребовать выплаты за весь период, указанный в отменённом приказе. Ранее законодательство не гарантировало, что алименты будут выплачены за весь срок.