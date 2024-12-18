Нерюнгринский район, Якутия, 18 декабря, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Автобус с рабочими перевернулся в Нерюнгринском районе Якутии, некоторые получили ушибы. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Якутии

ДТП произошло на технологической трассе, ведущей к горно-обогатительному комбинату (ГОК) «Инаглинский». На опубликованных ведомством снимках видно, что автобус марки Higer съехал с дороги и опрокинулся.

«По оперативным данным, в автобусе находились около 40 работников горно-обогатительного комбината, несколько граждан получили ушибы», — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку по факту аварии. По её итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря автобус, перевозивший работников одной из строительных компаний, перевернулся в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Водитель не справился с управлением. На месте ДТП погибли два человека, троих пострадавших доставили в районную больницу.

ДТП с пассажирским автобусом также произошло утром 7 декабря в Новосибирской области на трассе Новосибирск ― Кочки ― Павлодар. Автобус, в котором находились 26 пассажиров, съехал в кювет и перевернулся. В результате 11 человек получили травмы.