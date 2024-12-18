Москва, 18 декабря, 2024, 08:20 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованы 11 земельных участков. Это следует из судебных материалов.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС Быший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

«На основании постановлений Басманного районного суда следствием наложен арест на 11 земельных участков», ― процитировал ТАСС документы суда.

Общая площадь участков составляет почти 14 га. Площадь одного из них — около 82 тыс. кв. м, площадь других десяти участков варьируется от 944 до 16,7 тыс. кв. м.

Некоторые участки расположены в районе Рублёво-Успенского шоссе в Подмосковье. Часть земель оформлена на юридических лиц.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд 17 декабря продлил арест Тимуру Иванову на три месяца, до 23 марта. Также на три месяца продлили арест второму фигуранту — предпринимателю Сергею Бородину. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

В тот же день суд арестовал два ретроавтомобиля в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя главы Минобороны. Одним из них оказался американский лимузин Packard 1942 года выпуска, вторым — Opel Admiral 1939 года выпуска. Также суд арестовал катер и 23 автомобиля Иванова.

Иванова задержали 23 апреля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (чуть менее 1,2 млрд рублей). По данным следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО.

Сам Иванов не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. 24 сентября стало известно, что в рамках дела экс-замминистра наложен арест на имущество стоимостью 82,5 млн рублей.

Ранее Следственный комитет предъявил Иванову новые обвинения. Бывшему заместителю министра вменили растрату (200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы) и отмывание денег банка «Интеркоммерц».

17 декабря стало известно, что фигурант распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых. В материалах дела уточняется, что Иванов переоформлял имущество на близких, чтобы скрыть участие в коррупционных схемах.