Российские военные ликвидировали киевских боевиков, попавших в полное окружение южнее Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). О зачистке группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 700 человек в районе сёл Успеновка, Анновка и Весёлый Гай сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1028-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Продвижение российской армии в Донбассе, атака ВСУ

Курахово — самый крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Невзирая на тщетные попытки противника контратаковать, подразделения ВС РФ продолжают освобождать город от украинских националистов.

«Южнокураховский котёл» зачищен от украинских боевиков», — информировал Рогов. По его словам, оставшиеся в Курахово украинские подразделения упустили шанс без потерь покинуть территорию.

Накануне, 17 декабря, решительными действиями штурмовых подразделений бригады группировки «Юг» в Курахово была занята господствующая высота. Видеокадры штурма элеватора и водружения на крыше здания российского флага обнародовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936089" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подразделения гвардейской мотострелковой бригады группировки «Юг» продолжают бои за освобождение Курахово

Темпы освобождения российскими военными Курахово нарастают, подчеркивал 15 декабря глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, армия России продвигается, освобождая одну улицу за другой.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.