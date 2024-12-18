Вашингтон, 18 декабря, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс вернутся на Землю не раньше конца будущего марта, когда к Международной космической станции отправится очередной пилотируемый корабль Crew-10. Об этом сообщает НАСА.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/ТАСС Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор на фоне космического корабля CST-100 Starliner

Это означает, что экипаж Starliner, миссия которого на МКС неожиданно затянулась, проведёт в космосе более девяти месяцев.

Астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, японец Такуя Ониси и россиянин Кирилл Песков продолжают подготовку к полёту в марте.

Как сообщало ИА Регнум, застрявший на Международной космической станции корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, издаёт странные звуки, заявил в начале сентября Барри Уилмор Центру управления полётами в Хьюстоне.

Астронавт дважды подносил микрофон к динамику, чтобы дать послушать специалистам пульсирующий звук, который слышно на корабле. По мнению Уилмора, он напоминает то, как шумит при работе гидролокатор.

В центре пообещали разобраться в этом вопросе.

Запуск корабля Starliner к МКС запланировали на май, но отложили из-за выявленной неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя. Об этом объявили, когда астронавты уже заняли места в аппарате.

В результате ракета Atlas V с Starliner стартовала 5 июня. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался на следующий день. При этом он столкнулся с неисправностями двигателей ориентации в пространстве и утечками гелия. Отстыковку планировали на 18 июня, но аппарат застрял из-за неполадок.

Ранее обещали, что американцев получится вернуть на Землю не ранее начала 2025 года. Для этого планируют запустить к МКС корабль SpaceX Crew Dragon. Директор NASA Билл Нельсон заявил, что из-за проблем с двигательной системой Starliner решено возвращать этот аппарат без экипажа.

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск, комментируя то, что к нему обратились за помощью, назвал единственным альтернативным вариантом возвращения экипажа Starliner с МКС помощь России. Он отметил, что других возможностей доставить астронавтов на Землю нет.