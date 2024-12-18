Херсон, 18 декабря, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Обмен регионов Донбасса и Новороссии на отказ Украины от членства в НАТО не может стать основой для мирного соглашения. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Александр Кравченко/ТАСС

«Это такая информационная пропагандистская уловка. Украина отдаст свою территорию. Что значит отдаст? <…> Это не её территория, а всё время пытаются преподнести, что ей придётся отдать. Это историческая территория России. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что эта земля снова вернулась туда, где она была. И поэтому условием для переговоров это вообще не может служить», — отметил глава Херсонской области в интервью ТАСС.

Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией является восстановлением исторической справедливости, заключил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, главе киевского режима Владимиру Зеленскому придётся пойти на уступки, если он не хочет, чтобы ситуация на Украине стала ещё хуже, отмечал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Мир должен быть достигнут в 2025 году. Это имеет важное значение для стабильности в регионе, подчёркивал итальянский политик.

Переговоры России и США по Украине могут начаться сразу после вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа — то есть уже в январе–феврале 2025 года, предположил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. В случае, если этого не произойдет, мир ожидает ещё большая эскалация напряжённости с «вытекающими последствиями для всех сторон», добавил он.

В ноябре президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора перечислил канцлеру Германии Олафу Шольцу условия, которые могут лечь в основу возможных договорённостей по Украине. По словам Путина, необходимо учитывать интересы РФ в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное, устранить первопричины конфликта. Причиной конфликта стала многолетняя агрессивная политика НАТО, направленная на создание на украинской территории антироссийского плацдарма и игнорирование ущемления прав русскоязычных жителей, добавил глава государства, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.