Москва, 18 декабря, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы приняли сразу во втором и третьем чтениях 17 декабря поправки в Уголовный кодекс РФ, которые призваны защитить медицинских работников от необоснованного уголовного наказания.

ИА Регнум О тяжёлом выборе врачей и медицинских случаях

Законопроект внесли в парламент в июле, в нём предполагались изменения в несколько статей УК, не связанных с медицинской деятельностью специалистов здравоохранения. Однако в декабре группа депутатов и сенаторов во главе с первым зампредседателя комитета по охране здоровья Бадмой Башанкаевым предложила добавить примечание к статье 238, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Теперь эта статья не будет применяться к медицинской помощи.

Глава комитета Сергей Леонов аргументировал инициативу примером 2022 года, когда было возбуждено 260 уголовных дел против медработников. По его словам, это приводит к тому, что люди уходят из профессии. Особенно это касается хирургов, акушеров и анестезиологов, которые работают на передовой в медицине и сталкиваются с высоким риском. Из-за этого наблюдается отток специалистов, а молодёжь не хочет идти в здравоохранение из-за стресса и правовой неопределённости, пояснил депутат.

По словам Башанкаева, ежегодно около 6 тыс. врачей становятся жертвами необоснованных обвинений. Медики могут быть лишены свободы на срок до двух лет по статье 238, а если здоровью пациента причинён тяжкий вред или пациент умер, то срок может составить до шести лет.

Глава Минздрава Михаил Мурашко поблагодарил депутатов за принятие важного решения.

Как сообщало ИА Регнум, за шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» в России удалось достигнуть самого высокого показателя ожидаемой продолжительности жизни за весь период наблюдения — 73,4 года. Этому помогли не только модернизация первичного звена здравоохранения и борьба с самыми распространёнными заболеваниями, но и развитие детского здравоохранения. Так, коэффициент детской смертности в стране снизился практически на 25% за последние четыре года.

Минздрав одобрил новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов. Документ содержит действия доктора по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогает принимать правильные решения и определяет показатели качества медицинской помощи. Кроме того, изменится порядок ведения наблюдения за роженицей.