Сеул, 18 декабря, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проигнорировал повестку и не явился на допрос в управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных чиновников по делу о мятеже. Об этом 18 декабря сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёлю предъявили обвинения в подстрекательстве к мятежу путём объявления военного положения 3 декабря. Глава республики должен был прийти в правительственный комплекс в Квачхоне к 10:00 по местному времени (04:00 мск).

Прокуратура снова направит политику повестку на допрос.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Парламент Южной Кореи 14 декабря большинством голосов вынес импичмент. За вынесение импичмента Юн Сок Ёлю проголосовали 204 парламентария, против — 85. Ещё три депутата воздержались, восемь бюллетеней признали недействительными.

Следователи южнокорейской полиции допустили возможность подачи заявления на ордер на арест Юн Сок Ёля.