Москва, 18 декабря, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал два ретроавтомобиля в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. Одним из них оказался американский лимузин Packard 1942 года выпуска. Об этом говорится в материалах дела, сообщает ТАСС.

Mil.ru Тимур Иванов

«На основании постановлений Басманного районного суда следствием наложен арест на автомобиль Packard 1942», — говорится в одном из документов по делу.

Речь идёт о раритете — модели Packard Super 8 Series 180. Машина была разработана в США в 1939 году и поставлялась в СССР. На этих лимузинах устанавливали кондиционеры и электрические стеклоподъёмники. На базе Packard позже в СССР стали выпускать ЗиС-110.

Вторым арестованным авто стал Opel Admiral 1939 года выпуска.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд 17 декабря продлил арест Тимуру Иванову на три месяца, до 23 марта. Также на три месяца продлили арест второму фигуранту — предпринимателю Сергею Бородину. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Иванов был задержан 23 апреля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (чуть менее 1,2 млрд рублей). По данным следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО.

Сам Иванов не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. 24 сентября стало известно, что по делу экс-замминистра наложен арест на имущество на сумму 82,5 млн рублей.

Ранее Следственный комитет предъявил Иванову новые обвинения. Бывшему заместителю министра вменили растрату (200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы) и отмывание денег банка «Интеркоммерц».

17 декабря стало известно, что фигурант распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых. В материалах дела уточняется, что Иванов переоформлял имущество на близких, чтобы скрыть участие в коррупционных схемах. Суд арестовал катер и 23 автомобиля Иванова.