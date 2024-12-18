В Германии допустили отправку миротворцев на Украину при согласии России
Писториус: Германия может отправить миротворцев на Украину с согласия России
Берлин, 18 декабря, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Германия готова отправить своих миротворцев на Украину при согласии России, а также при одобрении Киевом и Москвой мандата для миротворческой миссии. Соответствующее заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса привело 16 декабря агентство Reuters.
«Если будет прекращение огня, то партнёры по НАТО, потенциально ООН и Евросоюз должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир», — продолжил Писториус.
Однако сейчас, по его мнению, не стоит поднимать вопрос о присутствии войск других стран на территории Украины, поскольку переговоры не ведутся.
Писториус считает, что Германии на правах крупнейшей экономики Европы отводится особая роль в урегулировании конфликта на Украине.
Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Служба внешней разведки информировала, что западные страны намереваются ввести миротворцев на территорию Украины с целью поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. НАТО собирается ввести для этих целей 100 тыс. военнослужащих так называемых миротворческих войск.
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто 17 декабря отметил, что на Украину должны быть направлены миротворцы именно ООН, а не силы Евросоюза. По его словам, подобная миссия будет насыщенной в связи с большой протяжённостью российско-украинской границы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия конфликтующих сторон, тогда как Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Он напомнил, что украинское руководство само себе запретило диалог с РФ, поэтому говорить о миротворцах явно преждевременно.