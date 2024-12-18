Берлин, 18 декабря, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Германия готова отправить своих миротворцев на Украину при согласии России, а также при одобрении Киевом и Москвой мандата для миротворческой миссии. Соответствующее заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса привело 16 декабря агентство Reuters.

Сергей Корсун ИА Регнум Министр обороны ФРГ Борис Писториус. ФРГ. Германия

«Если будет прекращение огня, то партнёры по НАТО, потенциально ООН и Евросоюз должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир», — продолжил Писториус.

Однако сейчас, по его мнению, не стоит поднимать вопрос о присутствии войск других стран на территории Украины, поскольку переговоры не ведутся.

Писториус считает, что Германии на правах крупнейшей экономики Европы отводится особая роль в урегулировании конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября Служба внешней разведки информировала, что западные страны намереваются ввести миротворцев на территорию Украины с целью поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. НАТО собирается ввести для этих целей 100 тыс. военнослужащих так называемых миротворческих войск.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто 17 декабря отметил, что на Украину должны быть направлены миротворцы именно ООН, а не силы Евросоюза. По его словам, подобная миссия будет насыщенной в связи с большой протяжённостью российско-украинской границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия конфликтующих сторон, тогда как Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Он напомнил, что украинское руководство само себе запретило диалог с РФ, поэтому говорить о миротворцах явно преждевременно.