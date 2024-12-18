Донецк, 18 декабря, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Житель освобождённого города Украинска в Донецкой Народной Республике рассказал историю, как десять дней скрывал в своём доме российского штурмовика от украинских военных. Но по нелепой случайности боец был убит снайпером ВСУ.

Цитата из к/ф «Донбасс. Окраина», реж. Ренат Давлетьяров. 2019. Россия Украинские боевики

«Мы жили в подвале дома. К нам пришли первые российские штурмовики. Среди них был человек с оружием. Мы его приютили, как говорится. Он жил с нами в подвале, а на следующий день пришли украинские военные. Как так получилось, я не знаю. Нам пришлось спрятать этого военного в квартире», — рассказал Виктор «РИА Новости».

Мужчина всё это время тщательно скрывал российского бойца от украинских военных, приносил ему еду и воду. Вскоре российские военные освободили район.

«Сюда зашла бригада российских военных, третий батальон. Я встретил их и сказал, что мы прячем военного из той же бригады, только из второго батальона», — продолжил Виктор.

Бойцы расположились в соседнем доме и попросили привести к ним штурмовика, но без оружия, чтобы обеспечить его безопасность. Виктор вернулся за бойцом.

«Мы прошли здесь, вышли из подъезда, я привёл его к парням — всё обнимашки, брат, они говорят, сейчас поедешь с нами», — рассказал мужчина о встрече сослуживцев.

Военный решил вернуться за своими вещами и оружием в соседний дом. По словам Виктора, взял автомат, бронежилет, вышел, «прошёл мимо какой-то машины, и в него выстрелил украинский снайпер».

«Боец, которого мы прятали десять дней, погиб. Его сумка осталась. Жалко… Но, несмотря ни на что, я верю в нашу победу, победа будет за нами», — заключил мужчина.

Как сообщало ИА Регнум, военные ВСУ, отступая из города Украинска в Донецкой Народной Республике, расстреливали мирных жителей и домашних животных. Местная жительница Наталья рассказала, что они не считали горожан за людей. Ещё задолго до того, как в Украинск начали заходить ВС России, украинские военные стреляли из танков и миномётов по жилым домам.

Минобороны России объявило об освобождении Украинска в Покровском районе ДНР 26 сентября. Город от ВСУ был освобождён подразделениями группировки российских войск «Центр». Российские военные доставили мирных жителей в пункты временного содержания.