Москва, 18 декабря, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Следствие завершило расследование убийства инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Святослава Серова, совершенного в парке Зарядье 31 декабря 2022 года. Его квалифицируют как теракт, обвинение предъявлено бойцу смешанных единоборств (ММА) Ламберду Ахьядову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА Регнум ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация)

«Окончено расследование уголовного дела. В окончательной редакции фигуранту предъявлено обвинение в теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, применении насилия к полицейскому и участии в деятельности террористической организации», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

В ходе следствия установлено, что Ахьядов присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), был завербован в Турции. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА Регнум, Ламберд Ахъядов напал на сотрудника Московской административной дорожной инспекции вечером в новогоднюю ночь — на парковке под парящим мостом в Зарядье. 33-летнему Святославу Серову он нанес 16 ударов ножом. У погибшего остались жена и двое детей.

Кроме убийства инспектора Серова, фигуранту могут вменить посягательство на жизнь бойца ОМОН и применение насилия к ещё одному полицейскому.

Позже выяснилось, что Ахъядов является бойцом смешанных единоборств и даже выступал в одном из самых престижных российских промоушенов — АСА. 2 января 2023 года Ахъядов был арестован судом.