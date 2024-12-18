Кострома, 18 декабря, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Погибший в результате взрыва в Москве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов знал об идущей на него охоте. Об этом 17 декабря сообщил друг погибшего губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Кириллов Игорь Анатольевич. (сс) Vladimir Alexandrovich Stepanov

«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины. Было чёткое понимание, что подготовленные им боевые кадры офицеров и то боевое направление, которое ведут войска, — это тяжёлая огнемётная система, не остались без внимания и злобы наших противников», — отметил Ситников в Telegram-канале.

Глава Костромской области выразил уверенность, что будут предприняты все усилия для раскрытия преступления, а виновных ждёт наказание.

Ситников выразил соболезнования родным и близким Кириллова.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате. Его мощность составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что доказательства, приводимые Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими для тех, кто совершил этот теракт. Генерал-лейтенант был известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний.

Игорь Кириллов внёс огромный вклад в работу по разоблачению преступлений англосаксов. Он работал бесстрашно, не прятался за спинами, шёл за Родину и за правду, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Минобороны РФ отметили, что Игорь Кириллов внёс значительный вклад в обеспечение безопасности страны, развитие и повышение боеготовности войск радиационной, химической и биологической защиты, создание современных образцов вооружения и военной техники, подготовку офицерских кадров войск.