Москва, 18 декабря, 2024, 03:25 — ИА Регнум. В эфире радиостанции УВБ-76, известной среди радиолюбителей как «Жужжалка», а также её называют «Радиостанция Судного дня», вслед за длинным набором сообщений зазвучали известная патриотическая песня SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я — русский», «Лебединое озеро», а затем гимн СССР. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Радио

Кто-то выдвинул предположение, что радиостанцию могли взломать, а у других пользователей появилась версия, что такие музыкальные послания — это сигнал «кому надо», якобы об очередном ударе ракетой «Орешник». Другая версия обсуждалась, что радиостанция имеет отношение к запуску ракет с ядерными боеголовками в случае начала ядерного конфликта.

В последний раз в эфир «Жужжалки» «коррективы» вносили в конце января 2022 года. Тогда взломщики несколько часов крутили саундтрек из игры «Touhou Project» и трек «Bad Apple».

Как сообщало ИА Регнум, ранее «Радиостанция Судного дня» передала в эфир более 20 загадочных сообщений. Прозвучали слова «азбука», «хунхуз», «нанайка», «панкосвод», «онероруст», «лагограч» и «геенна». Всего было произнесено 24 слова, последним из которых стало «бродощёлк». Смысл сообщений неизвестен.

Есть версии, что УВБ-76 является одним из элементов системы «Периметр» — комплекса автоматизированного запуска ядерных ракет в случае войны или каналом для трансляции секретных сообщений.

Южнокорейские СМИ ранее сообщали, что государственная радиостанция КНДР возобновила трансляцию загадочных цифр, вероятно, являющихся шифром. Эксперты предположили, что таким образом Пхеньян передает зашифрованную информацию внедрённым шпионам на территории страны, которые расшифровывают её с помощью известной заранее книги.