Маск обвинил агентство Reuters в проплаченной пропаганде
Маск раскритиковал Reuters, назвав публикации агентства проплаченной пропагандой
Вашингтон, 18 декабря, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск подверг критике агентство Reuters, назвав его публикации «проплаченной пропагандой».
«Позор, Reuters. Проплаченная пропаганда!» — написал бизнесмен в соцсети Х.
По его словам, это многое объясняет.
Таким образом миллиардер прокомментировал пост пользователя соцсети X, в котором говорится, что публикации агентства, связанные с Маском и его компаниями, были профинансированы администрацией президента США Джо Байдена.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале Маск отметил, что американское общество так и не понимает даже крошечной доли мощи государственно-промышленного комплекса цензуры. По словам бизнесмена, он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в соцсети X была отменена.
Президент России Владимир Путин назвал правду лучшим оружием против лжи и пропаганды, отвечая на вопрос французской журналистки Кристель Нэан. Таким образом глава государства объяснил решение западных стран запретить вещание российских телеканалов. У России много друзей на Западе, но власти в этих странах навязывают им стереотипы и пытаются лишить возможности думать самостоятельно, сказал Путин.