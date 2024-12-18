Вашингтон, 18 декабря, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск подверг критике агентство Reuters, назвав его публикации «проплаченной пропагандой».

Trevor cokley Илон Маск

«Позор, Reuters. Проплаченная пропаганда!» — написал бизнесмен в соцсети Х.

По его словам, это многое объясняет.

Таким образом миллиардер прокомментировал пост пользователя соцсети X, в котором говорится, что публикации агентства, связанные с Маском и его компаниями, были профинансированы администрацией президента США Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Маск отметил, что американское общество так и не понимает даже крошечной доли мощи государственно-промышленного комплекса цензуры. По словам бизнесмена, он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в соцсети X была отменена.

Президент России Владимир Путин назвал правду лучшим оружием против лжи и пропаганды, отвечая на вопрос французской журналистки Кристель Нэан. Таким образом глава государства объяснил решение западных стран запретить вещание российских телеканалов. У России много друзей на Западе, но власти в этих странах навязывают им стереотипы и пытаются лишить возможности думать самостоятельно, сказал Путин.