Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН одобрила внесённую Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Голосование состоялось 17 декабря.

United Nations Заседание сессии ГА ООН

Россия вместе с группой соавторов из всех регионов мира почти 20 лет вносит резолюцию, её одобряет большинство международного сообщества, отметила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая.

«Государства, голосующие за резолюцию, поддерживают усилия против отрицания нашей общей истории, против нацизма, против расистской и ксенофобской риторики, против проявлений исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма. Борьба против этого зла — одна из важнейших задач ООН, которая была создана как ответ на ужасы и преступления нацизма и фашизма», — добавила дипломат.

По словам Заболоцкой, в принятой резолюции обозначены проблемы трансграничного характера, затрагивающие ситуацию во многих странах.

Документ при этом не поддержали 53 страны, в их числе Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония. Представители 119 стран проголосовали за принятие российской резолюции, 10 воздержались.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Тогда за документ проголосовали 116 государств, среди которых были Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Сербия, Сирия. Против выступили 54 страны, в числе которых были Украина, США, Великобритания, Франция, Германия, Венгрия, Канада, Япония. Воздержались 11 государств.

Подготовленная Россией резолюция состояла из 74 пунктов. Она, в частности, рекомендовала государствам принять конкретные меры в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.