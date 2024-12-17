Санкт-Петербург, 18 декабря, 2024, 02:42 — ИА Регнум. В Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга поступили материалы административного дела в отношении Александра Балунова, бывшего гитариста группы «Король и Шут», известного под псевдонимом Балу. Об этом написал «ЗАКС. Ру».

Марина Каширская ИА REGNUM Флаг «Король и Шут»

В Telegram-канале исполнителя были обнаружены публикации, которые могут быть расценены как дискредитирующие Вооружённые силы РФ (статья 20.3.3 КоАП). Причиной для составления протокола послужили пять постов Балунова, в которых он высказывался о событиях на Украине.

В протоколе перечислены пять публикаций из личного Telegram-канала Балунова, сделанные в период с июля по октябрь 2024 года. В соответствии со статьёй о дискредитации армии автору может грозить штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Дата заседания пока не назначена.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратуру в мае попросили проверить Александра Балунова на экстремизм и финансирование ВСУ. На действия Балунова обратила внимание руководитель «Волонтёрской роты «Боевого братства» в Екатеринбурге Екатерина Ипатова. По её словам, музыкант в Сети оскорбляет российских граждан, президента и военных, распространяет ложную информацию.

Она напомнила, что экс-басист «Короля и Шута» давно живёт в Калифорнии. При этом его книги по-прежнему можно купить в РФ.