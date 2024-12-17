Вашингтон, 18 декабря, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Появление таинственных дронов над США прокомментировал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер фразой героя из «Звёздных войн» — джедая Оби-Вана Кеноби.

(сс) Lars_Nissen_Photoart Беспилотник

«Наверное, мне придётся вспомнить слова очень мудрого пророка Оби-Вана Кеноби, который сказал, что это не те дроиды, дроны, которые вы ищете», — ответил в ходе брифинга представитель минобороны США.

Райдер добавил, что в США постоянно находятся в небе около 8,5 тыс. частных дронов, которые используются в разных целях.

Как сообщало ИА Регнум, федеральные ведомства, в том числе ФБР, не в состоянии установить, что за беспилотники заметили в небе жители американского штата Нью-Джерси. Риски для безопасности страны и её граждан не установлены, активность не является зловредной или преступной, заявил 12 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим чрезвычайного положения в штате для запрета использования БПЛА. Властям штата поступило множество сообщений от граждан о неизвестных летательных аппаратах. При этом размер этих беспилотников превышал размер дронов, которые обычно используют любители. Отмечалось, что БПЛА часто наблюдали возле объектов особой важности. Откуда появляются дроны и в чём причина их появления, неизвестно.

Избранный президент США Дональд Трамп 14 декабря призвал сбивать таинственные дроны. По его мнению, правительственные чиновники знают о таинственных наблюдениях за беспилотниками больше, чем декларируют общественности.