Москва, 18 декабря, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России с глубоким прискорбием сообщило о трагической гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии, Героя Труда, кандидата военных наук генерал-лейтенанта Кириллова Игоря Анатольевича. Некролог ведомства опубликовала газета «Красная звезда».

Минобороны Игорь Кириллов

Генерал погиб на 55-м году жизни 17 декабря в Москве в результате теракта.

«Светлая память о талантливом военачальнике, верном сыне и патриоте России навсегда останется в наших сердцах», — написали в некрологе.

Вся жизнь военного была посвящена служению Родине. Он был, в частности, участником военной операции в Сирии.

После окончания с отличием Костромского высшего военного командного училища химической защиты Кириллов служил в Западной группе войск, а затем в Московском военном округе, пройдя путь от командира взвода до командира отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты.

Позже окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты, был на руководящих должностях в Управлении войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. В сентябре 2014 года назначен начальником Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, в 2017 году Игорь Кириллов возглавил войска радиационной, химической и биологической защиты.

Кириллов был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор. Его исследования и инновационные подходы помогли оптимизировать процессы, улучшить эффективность операций и внедрить передовые решения в Вооружённых силах. Благодаря его усилиям многие аспекты военного дела были усовершенствованы, что сделало его имя синонимом прогресса и новаторства в области обороны.

За 37-летнюю службу в рядах Вооружённых сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, «За военные заслуги», Александра Невского, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и многими другими наградами.

Он внёс значительный вклад в обеспечение безопасности страны, развитие и повышение боеготовности войск радиационной, химической и биологической защиты, создание современных образцов вооружения и военной техники, подготовку офицерских кадров войск.

Как сообщало ИА Регнум, ответственность за теракт и убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова взяли на себя спецслужбы Украины. Об этом написала газета The New York Times.

По информации издания, чиновник СБУ на условиях анонимности заявил, что Украина ответственна за преступление. Он пояснил, что спецслужба считала Кириллова «законной целью».

Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила. Взрывной волной были выбиты стёкла в окнах дома с первого по третий этаж, а также в здании напротив.