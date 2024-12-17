Москва, 18 декабря, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в 2025 году в вузах ожидается увеличение количества бюджетных мест на приоритетные направления. 17 декабря состоялось совещание об итогах 2024 года и планах с ректорами 225 вузов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Студенты

«На 2025 год по сравнению с 2024-м сохраняется и даже увеличивается выделяемое вузам количество бюджетных мест на приоритетные направления: инженерно-технические, педагогические и медицинские», — цитирует Фалькова Telegram-канал ведомства.

Глава Минобрнауки также отметил, что предстоящий год будет посвящён активным процессам по переходу на новую модель высшего образования.

На реализацию госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ» в 2025 году из федерального бюджета будет выделено более 1 трлн 474 млн рублей, что на 7% больше, чем в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, в России сформируют стратегию развития образования до 2030 года. Разработать и представить в правительство её проект поручено Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору в срок до 4 марта 2025 года.

Минобрнауки планирует в 2025 году внести изменения в процедуру вступительных экзаменов в российские вузы. В рамках новой системы экзамен по русскому языку останется обязательным, но вузы будут обязаны выбрать профильный предмет из рекомендованного перечня для конкретных специальностей. Дополнительно вуз или абитуриент могут выбрать ещё один или два профильных предмета из списка рекомендованных.

Президент России Владимир Путин 12 мая 2023 года дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Для базового высшего образования срок обучения составит от четырёх до шести лет, для специализированного — от одного года до трёх лет.

О необходимости вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет ― Путин также заявил, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.