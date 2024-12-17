Лондон, 18 декабря, 2024, 01:11 — ИА Регнум. В будущем США могут разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на военной базе Лейкенхит в восточной части Великобритании. Об этом 17 декабря написала газета The Daily Telegraph.

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В статье упоминается, что Вашингтон строит новое хранилище ТЯО на базе Лейкенхит.

«Предполагается, что некоторые из тактических боеголовок, размещённых в настоящее время в США, будут передислоцированы на этот объект, когда он будет завершён в ближайшие несколько лет», — отметили в издании.

По данным газеты, пока в Европе разместили около 100 американских атомных бомб B61. Великобритания и Франция обсуждают возможность совместного сотрудничества для разработки ТЯО с целью снижения военной зависимости от США.

Как передавало ИА Регнум, 26 января британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет намерены разместить своё ядерное вооружение на территории Великобритании, объясняя этот шаг якобы возрастанием угрозы со стороны России. Издание обнаружило упоминания о возможных планах разместить ЯО в Великобритании в документах на сайте госзакупок. В них говорилось о необходимости приобретения дополнительных средств баллистической защиты и оборудования в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании. Предполагается, что США планируют разместить ядерные боеголовки на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк. Мощность боеголовок в три раза превысит мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя возможное возвращение тактического ядерного оружия в Великобританию, отметил, что ядерная угроза со стороны западных стран против России повышается, поэтому РФ будет вынуждена предпринять ответные меры. Он напомнил, что американское ЯО уже находится в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Турции. У России имеется большой выбор ответных мер, предупредил эксперт.