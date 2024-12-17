Веллингтон, 18 декабря, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Скончался британско-новозеландский актёр Дэвид Уитерлей. Зрителям он наиболее известен по роли Барлимана Баттербура в фильме «Властелин колец: Братство кольца». Актёру было 85 лет. О его уходе из жизни написала газета The New Zeeland Herald.

kinopoisk Дэвид Уитерлей

Отмечается, что умер Дэвид Уитерлей в Новой Зеландии ещё 12 декабря, но общественности сообщили лишь 17-го. Похороны состоятся 19 декабря.

Разноплановый актёр много снимался, участвовал в нескольких заметных фэнтези-проектах. В его фильмографии сериалы: «Зена — королева воинов», «Могучие Рейнджеры: Операция «Молния», «Удивительные странствия Геракла», «Братство кольца» эпоса Питера Джексона «Властелин колец» и другие. Всего более 40 работ. Озвучивал персонажей в популярной видеоигре «Звёздные войны: Рыцари Старой Республики II».

В молодости он был военным, но попал в аварию на мотоцикле и ушёл из канадской армии. Чуть позже он начал работать в театре, а далее уже не смог оставить искусство и шоу-бизнес. Работал буквально до последних дней.

В некрологе Дэвида Уитерлейна вспоминают как человека, который «покорял зрителей в театре, на радио, в кино и на телевидении, заслужив международное признание».