Вашингтон, 17 декабря, 2024, 23:54 — ИА Регнум. В отношении американского бизнесмена Илона Маска и его компании SpaceX ведутся минимум три федеральные проверки на предмет соблюдения правил, направленных на защиту национальной безопасности. Об этом 17 декабря написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Bruno Sanchez-Andrade Nuño SpaceX

«Илон Маск и его ракетная компания SpaceX неоднократно не соблюдали федеральный регламент… в том числе не предоставляли некоторые подробности своих встреч с иностранными лидерами», — указали в материале.

По данным издания, в проверки вовлечены ВВС США, генеральный инспектор минобороны и замминистра обороны по вопросам разведки и безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря американская газета The Wall Street Journal написала, что юристы SpaceX порекомендовали руководящему составу не предоставлять доступ основателю компании Илону Маску к секретной информации из-за его истории с употреблением наркотических веществ. Речь идёт о секретной информации по поводу грузов, которые SpaceX запускает в небо для военных и разведывательных агентств США. Эти данные относятся к государственной тайне, и доступ к ним есть лишь у некоторых сотрудников ракетной компании. Маск к их числу не относится.

Штаб-квартира американской аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена из Браунсвилла в новый город Старбейс штата Техас.