Вашингтон, 17 декабря, 2024, 23:40 — ИА Регнум. США не содействовали деятельности, при которой погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон, Украина

«Мы не знали заранее об этой операции. Мы не поддерживаем и не содействуем такого рода деятельности», — ответил представитель минобороны США на брифинге.

С аналогичным заявлением ранее в этот же день выступил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Как сообщало ИА Регнум, комментарии американских властей о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворны, так как США создали и спонсируют киевский режим, отреагировала 17 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова. Доказательство налицо — Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершённого киевским режимом теракта или спланированного убийства, подчеркнула дипломат.

В ООН также прокомментировали гибель Кириллова, призвав «все стороны» проявить сдержанность, не осуждая напрямую теракт.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате взрыва, который прогремел рано утром 17 декабря у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что заказчики теракта против Кириллова сами подтвердили свою причастность к его убийству. Он уточнил, что речь идёт о военно-политическом руководстве Украины.