Вашингтон, 17 декабря, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Ответственность за теракт и убийство в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова взяли на себя спецслужбы Украины. Об этом написала газета The New York Times.

РИА Новости/Максим Блинов

По информации издания, чиновник СБУ на условиях анонимности заявил, что Украина ответственна за преступление. Он пояснил, что спецслужба считала Кириллова «законной целью». На видео, которым информатор поделился с The New York Times и которое было записано из арендованного автомобиля, видно, как двое людей выходят из дома за несколько мгновений до взрыва.

«Место и время видеозаписи совпадают с местом и временем теракта, на кадрах виден самокат», — написали в статье.

Авторы отметили, что Украина, не имея возможности остановить стремительное продвижение России на поле боя, всё чаще прибегает к смертоносным тайным операциям.

Как сообщало ИА Регнум, в причастности к убийству Кириллова следствие подозревает спецслужбы Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также написало, что теракт был организован украинской спецслужбой.

Убийство Игоря Кириллова равнозначно объявлению Киевом России террористической войны, отметил в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов. Заказчики убийства, военно-политическое руководство Украины, должны быть уничтожены, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила. Взрывной волной были выбиты стёкла в окнах дома с первого по третий этаж, а также в здании напротив.

Комментарии американских властей о непричастности к убийству Игоря Кириллова смехотворны, так как США создали и спонсируют киевский режим. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заявление представителя американского Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что США не имеют отношения к теракту в Москве.

При этом в ООН прокомментировали гибель Кириллова, призвав «все стороны» проявить сдержанность, не осуждая напрямую теракт.