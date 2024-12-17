Спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за теракт в Москве — СМИ
NYT: спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за убийство Кириллова
Вашингтон, 17 декабря, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Ответственность за теракт и убийство в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова взяли на себя спецслужбы Украины. Об этом написала газета The New York Times.
По информации издания, чиновник СБУ на условиях анонимности заявил, что Украина ответственна за преступление. Он пояснил, что спецслужба считала Кириллова «законной целью». На видео, которым информатор поделился с The New York Times и которое было записано из арендованного автомобиля, видно, как двое людей выходят из дома за несколько мгновений до взрыва.
«Место и время видеозаписи совпадают с местом и временем теракта, на кадрах виден самокат», — написали в статье.
Авторы отметили, что Украина, не имея возможности остановить стремительное продвижение России на поле боя, всё чаще прибегает к смертоносным тайным операциям.
Как сообщало ИА Регнум, в причастности к убийству Кириллова следствие подозревает спецслужбы Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также написало, что теракт был организован украинской спецслужбой.
Убийство Игоря Кириллова равнозначно объявлению Киевом России террористической войны, отметил в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов. Заказчики убийства, военно-политическое руководство Украины, должны быть уничтожены, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила. Взрывной волной были выбиты стёкла в окнах дома с первого по третий этаж, а также в здании напротив.
Комментарии американских властей о непричастности к убийству Игоря Кириллова смехотворны, так как США создали и спонсируют киевский режим. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заявление представителя американского Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что США не имеют отношения к теракту в Москве.
При этом в ООН прокомментировали гибель Кириллова, призвав «все стороны» проявить сдержанность, не осуждая напрямую теракт.