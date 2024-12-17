Вашингтон, 17 декабря, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) взял на себя вместо США функции по координации западной помощи Украине. Об этом 17 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум Украина, НАТО

«Этот шаг, предпринятый после задержки [помощи] в несколько месяцев, даёт НАТО более непосредственную роль в конфликте», — отметили в статье.

Однако передача полномочий НАТО, по словам неназванных дипломатов, может иметь ограниченный эффект, поскольку США при администрации избранного президента Дональда Трампа всё ещё способны серьёзно ударить по Украине, сократив её поддержку, являясь главным поставщиком вооружений Киеву среди всех стран альянса.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт за счёт интересов киевского режима, считает американский политолог Фрэнсис Фукуяма. По мнению аналитика, избранный президент США «проявляет мало уважения» к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и, вероятно, презирает большую часть европейских лидеров. Фукуяма полагает, что в ходе правления Трампа Соединённые Штаты вряд ли покинут НАТО. Однако политолог не исключил, что Трамп может «значительно ослабить» военный блок другими способами, ведь ранее он предупреждал о возможности США проигнорировать статью устава НАТО о коллективной обороне.

Поставки США оружия украинской армии якобы могут помочь Зеленскому занять выгодную позицию на возможных переговорах с РФ, заявил 16 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя намерение Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Кирби заверил, что поставки оружия продолжатся до последних дней нахождения у власти президента Джо Байдена.

Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта на Украине, также «не может быть и речи» о вмешательстве НАТО в урегулирование кризиса, заявил 16 декабря постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что нежелание киевского режима делать шаги к миру проявилось и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского перемирия и обмену пленными.

По запросу России 20 декабря состоится заседание Совета Безопасности ООН на тему поставок западного оружия Киеву.