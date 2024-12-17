Брянск, 17 декабря, 2024, 22:56 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник. Об этом в Telegram-канале 17 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава области уточнил, что был сбит БПЛА самолётного типа. По его заверениям, никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков работают представители оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 15 декабря перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников. 13 украинских беспилотников были сбиты над акваторией Чёрного моря, по одному БПЛА было уничтожено над территориями Курской и Белгородской областей.

В результате атаки украинских беспилотников на Орловскую область произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Осколками сбитых дронов было повреждено остекление нескольких частных домов. Никто из жителей не пострадал.