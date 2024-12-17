Москва, 17 декабря, 2024, 22:50 — ИА Регнум. В российских вузах в следующем году увеличится количество бюджетных мест. Кроме того, 2025 год будет посвящён активным действиям по переходу на новую модель высшего образования, заявил 17 декабря глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

«На 2025 год, по сравнению с 2024-м, сохраняется и даже увеличивается выделяемое вузам количество бюджетных мест на приоритетные направления, в рамках которых готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры», — отметил министр науки и высшего образования РФ на совещании с ректорами российских университетов.

Также Фальков объявил, что 2025 год будет посвящён переходу на новую модель высшего образования, сохранятся системные меры поддержки вузов (строительство кампусов, создание передовых инженерных школ и молодёжных лабораторий, «Приоритет–2030», НЦМУ, обновление приборной базы).

В мероприятии приняли участие руководители 225 вузов, подведомственных Минобрнауки РФ.

Как сообщало ИА Регнум, с марта 2025 года в России изменятся порядок поступления в вузы и правила целевого набора. Приказ Минобрнауки РФ будет действовать до 1 сентября 2029 года. В нём прописали конечные сроки приёма документов, публикации конкурсных списков и приказов о зачислении. Так, для абитуриентов, подавших заявления на бюджетные места в приоритетном порядке на бакалавриат и специалитет в рамках основного конкурса, вузы должны заканчивать приём 2–3 августа.

В России сформируют стратегию развития образования до 2030 года. Разработать и представить в правительство её проект поручено Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору в срок до 4 марта 2025 года.