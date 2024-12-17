Москва, 17 декабря, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы 17 декабря приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ, касающиеся деятельности медицинских работников. Таким образом, принят закон, защищающий медработников от необоснованного уголовного преследования.

Законопроект был внесён в парламент в июле 2024 года и предполагал изменения в несколько статей УК, которые не имеют прямого отношения к медицинским работникам. Однако в декабре группа депутатов и сенаторов, возглавляемая первым зампредседателя комитета по охране здоровья ГД Бадмой Башанкаевым, предложила добавить примечание к статье 238 Уголовного кодекса.

Это примечание касается статьи «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Законодатели предложили не применять эту статью к оказанию медицинской помощи медицинскими работниками.

По информации «Ъ», Башанкаев охарактеризовал принятие поправок как событие, имеющее огромное значение для всей системы здравоохранения. Депутат подчеркнул, что статья 238 является одной из наиболее часто используемых в отношении медицинских работников.

Глава Минздрава Михаил Мурашко поблагодарил депутатов, подчеркнув, что это важное решение.

Как сообщало ИА Регнум, Бадма Башанкаев считает, что избежать снижения качества оказания медицинской помощи позволит постепенное применение клинических рекомендаций. Парламентарии работают над поправками к законодательству в части конкретизации места и роли клинических рекомендаций, стандартов и критериев оценки качества, дополнил Башанкаев. В Госдуме, по его словам, планируют успеть решить вопрос до 1 января 2025 года.

Минздрав одобрил новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов. Документ содержит действия доктора по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, помогает принимать правильные решения и определяет показатели качества медицинской помощи. Кроме того, изменится порядок ведения наблюдения за роженицей.

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