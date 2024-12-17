Вашингтон, 17 декабря, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 17 декабря заявил, что Вашингтон не имеет отношения к теракту в Москве, в котором был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

РИА Новости/Максим Блинов

«Соединённые Штаты не знали об этом заранее и не принимали в этом участия», — заверил журналистов на брифинге Миллер, комментируя смерть российского генерала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что убийство Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова стало итогом одобрения Западом преступлений Киева.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

В причастности к убийству следствие подозревает спецслужбы Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.

В доме, где проживал Кириллов, можно было снять квартиру без документов, рассказал ИА Регнум один из арендодателей. Очевидцы ЧП рассказали: взрыв был такой силы, что некоторые из жильцов приняли его за воздушную атаку.

Убийство начальника войск РХБЗ равнозначно объявлению Киевом России террористической войны, отметил в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов. Заказчики убийства, военно-политическое руководство Украины, должны быть уничтожены, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.