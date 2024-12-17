Москва, 17 декабря, 2024, 22:07 — ИА Регнум. Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игоря Кириллова и его помощника стало итогом одобрения Западом преступлений Киева. Об этом 17 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Михаил Метцель/ТАСС

«Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Следствие установит, кто заказал данное убийство и кто его совершил, но уже сейчас ясно, кто стимулировал, взращивал и поощрял террористическую деятельность Киева, отметила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря. Взрывное устройство, по данным следствия, было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

В причастности к убийству начальника войск РХБЗ следствие подозревает спецслужбы Украины. Агентство Reuters со ссылкой на источник в СБУ также сообщило, что теракт был организован украинской спецслужбой.

Убийство начальника войск РХБЗ равнозначно объявлению Киевом России террористической войны, отметил в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов. Заказчики убийства, военно-политическое руководство Украины, должны быть уничтожены, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.