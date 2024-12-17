Астана, 17 декабря, 2024, 21:23 — ИА Регнум. В Астане задержали двух россиян, которые находились в международном розыске за тяжкие преступления, сообщила 17 декабря пресс-служба МВД Казахстана.

Министерство внутренних дел РК

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские задержали двух граждан Российской Федерации, объявленных в межгосударственный розыск за совершение тяжких преступлений», — сказано в сообщении.

Уточняется, что был задержан 67-летний гражданин РФ, разыскиваемый за совершённые в 1984 году разбой, убийство и насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, был задержан 47-летний уроженец Ингушетии. Он находился в международном розыске по подозрению в установке взрывчатых веществ. На данный момент решается вопрос об экстрадиции мужчин.

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