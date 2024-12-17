Кишинёв, 17 декабря, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Молдавия может потерять доступ к российскому газу, риск такого развития ситуации велик, и всё будет зависеть от договоренностей между Россией, Украиной и странами Европы по транзиту топлива, заявил во вторник, 17 декабря, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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«[Молдавия] оказывается заложником ситуации — отношений в треугольнике Россия, Европа, Украина. Молдавия ждёт решения конфликта внутри этих трёх игроков. Проблема в том, что Украина пытается замкнуть на себя контакты с европейцами», — сказал Юшков «РИА Новости».

Эксперт напомнил: премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев после прекращения 31 декабря текущего контракта с «Газпромом» готов к транзиту любого газа, кроме российского. При этом речь не о происхождении газа, а о собственности: Украина хочет, чтобы европейские компании подписали дополнительные соглашения с «Газпромом» и перенесли точку сдачи-приёмки газа на российско-украинскую границу, сказал Юшков.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря в Молдавии начало действовать чрезвычайное положение. Формальным основанием для его введения стала угроза энергетического кризиса. Ввиду прекращения действия транзитного договора на прокачку российского газа через Украину существует угроза остановки его поставок на Днестровскую ГРЭС близ Тирасполя.

Руководители киевского режима ранее неоднократно заявляли, что не намерены продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который прекратит действие 31 декабря 2024 года. 17 декабря компании четырёх стран Евросоюза выступили за сохранение транзита газа через Украину. Они отметили, что прекращение транзита угрожает энергетической и экономической безопасности региона.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российских энергоресурсов. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию, сказал Путин.