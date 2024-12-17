Братислава, 17 декабря, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Компании четырёх стран Евросоюза выступили за сохранение транзита газа через Украину, сообщает портал Bleskovky.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Речь идёт о словацкой компании SPP, которая является крупнейшим оператором национальной газовой энергосистемы, а также о её фирмах-партнёрах из Венгрии, Италии и Австрии.

Журналисты портала напомнили, что срок действия нынешнего договора на транзит газа из РФ истекает 31 декабря.

«Мы представим декларацию президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она получила информацию из первых рук об угрозе энергетической и экономической безопасности в нашем регионе», — приводит портал заявление председателя правления и гендиректора SPP Войтеха Ференца.

В заявлении председателя словацкой компании также сказано, что без сохранения транзита страна может «понести значительный экономический ущерб в ближайшем будущем». Остановка поставок газа обойдётся Словакии более чем в 220 млн евро, отмечается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в июне сообщалось, что чиновники из руководства ЕС и европейских стран вступили в переговоры с Киевом по поводу продления соглашения о транзите газа из России в Европу через Украину. Они добиваются того, чтобы контракт действовал не до конца 2024 года, а до завершения 2025 года.

По информации источников, один из рассматриваемых вариантов предполагает прокачку по российским газопроводам газа, приобретённого в Азербайджане. Этот сценарий исключает закупку газа непосредственно у РФ.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российских энергоресурсов. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию, сказал Путин.