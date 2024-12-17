Вашингтон, 17 декабря, 2024, 20:29 — ИА Регнум. США 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы правительства и финансирования министерств и ведомств (шатдауном) из-за разногласий в Конгрессе по некоторым статьям бюджета. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомлённые источники.

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«Законодатели сосредоточились на достижении двухпартийного компромисса по финансированию, но не смогли заключить окончательное соглашение», — сказано в сообщении.

По этим данным, Республиканская партия настаивает на включение в проект бюджета 10 млрд долларов на помощь фермерам, а Демократическая партия — 2 млрд долларов на восстановительные работы и очистку территории после крушения моста в Балтиморе.

Как передавало ИА Регнум, ранее о вероятности шатдауна в США сообщалось в марте. В ночь на 23 марта Конгресс страны утвердил бюджет в размере 1,2 трлн долларов, тем самым избежав частичной приостановки работы правительства.

Дональд Трамп через своих сторонников запустил процессы управляемого хаоса в Конгрессе и пожинает плоды, теперь ему гораздо проще вести кампании с критикой «вашингтонского болота», которое не способно управлять страной, отмечал в своей публикации обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.