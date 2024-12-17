Москва, 17 декабря, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Осенний призыв в Вооружённые силы РФ в Москве завершился на две недели раньше намеченного срока, сообщил журналистам военный комиссар российской столицы Максим Локтев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно графику, он должен был закончиться 31 декабря. Военком раскрыл причину указанной ситуации.

«Досрочное окончание призыва происходит в случае полного выполнения плана по количеству призывников», — сообщил Локтев, слова которого приводит агентство «Москва».

Он отметил, это достижение такого результата раньше запланированной даты является редкостью. По словам комиссара, нынешняя ситуация указывает на растущий патриотизм среди молодых людей в Москве, которые стали сильнее осознавать важность военной службы.

Кроме того, Локтев предположил, что все больше представителей молодёжи воспринимает этот процесс как точку роста. Военком считает, что немалое влияние на досрочное завершение призыва оказали дополнительное информирование, а также качественная организация и администрирование призывных мероприятий.

Помимо этого, Локтев напомнил, что набор на военную службу по контракту продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в марте зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что России необходима смешанная, контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек. 16 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих.

30 сентября российский лидер подписал указ об осеннем призыве в ряды Вооружённых сил РФ. На военную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Всего в ряды российской армии в рамках осеннего призыва планируется призвать 133 тыс. человек.