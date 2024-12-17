Москва, 17 декабря, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Российские школьники одержали победу на Международной астрономической олимпиаде в Бангладеш, завоевав пять золотых и пять серебряных медалей. Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов лично поздравили молодых астрономов с победой.

Telegram/Правительство России

«Такие результаты показывают, что наши школьники действительно обладают глубокими знаниями и выдающимися способностями, а учителя и наставники помогают им раскрыть таланты и максимально реализовать потенциал — такая национальная цель обозначена президентом России Владимиром Путиным. Поздравляю ребят с победой!» — сказал Чернышенко в своей поздравительной речи.

В общей сложности российские школьники завоевали десять медалей (пять золотых и пять серебряных). Олимпиада проходила для школьников 8–11-х классов в период с 8 по 17 декабря в дистанционном формате. Большая часть детей была из Москвы и области, однако были и участники из Санкт-Петербурга и Новосибирска. Всего в международной олимпиаде приняли участие 42 ребёнка из шести стран.

«Золотые медали — это не просто успех каждого из участников сборной, но и подтверждение высокого уровня отечественной системы образования. Уверен, впереди наших победителей ждут и другие серьёзные научные достижения, которые станут важным вкладом в развитие России», — присоединился к поздравлению Кравцов.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта девятиклассник Владислав Жиганов из Москвы стал абсолютным победителем всероссийской олимпиады по физике, которая проходила в «Сириусе». Всего в ней участвовали 400 школьников из 64 регионов РФ.

В середине июля школьники из Москвы выиграли четыре медали на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Россия впервые участвовала в этом состязании, которое проводилось в Узбекистане. Нашу страну представляли восемь школьников.