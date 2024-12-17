Москва, 17 декабря, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы на заседании во вторник, 17 декабря, продлил арест бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову на три месяца, до 23 марта, сообщают «Известия».

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Сторона защиты подавала ходатайство о смягчении меры пресечения, прося суд избрать вариант, не связанный с заключением под стражу, однако ходатайство было отклонено.

Также на три месяца продлили арест фигуранту дела Иванова предпринимателю Сергею Бородину. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Как передавало ИА Регнум, Иванов был задержан 23 апреля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (чуть менее 1,2 млрд рублей). По данным следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО.

Сам Иванов не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. 24 сентября стало известно, что по делу экс-замминистра наложен арест на имущество на сумму 82,5 млн рублей.

В ноябре сообщалось, что Следственный комитет предъявил Иванову новые обвинения. Бывшему заместителю министра вменили растрату и отмывание денег банка «Интеркоммерц».

17 декабря стало известно, что бывший замминистра обороны распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых. В материалах дела уточняется, что Иванов переоформлял имущество на близких, чтобы скрыть участие в коррупционных схемах. Суд арестовал катер и 23 автомобиля Иванова.