Москва, 17 декабря, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил лауреатов всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» в своей телеграмме участникам и гостям одноименного форума. Текст приветственного обращения опубликовал 17 декабря на своём сайте Кремль.

«Желаю вам всего наилучшего и от души поздравляю лауреатов», — отметил глава государства.

Кроме того, поздравление было адресовано финалистам российской национальной премии «Студент года». Российский лидер подчеркнул, что мероприятие способствует личностному и профессиональному становлению молодых людей.

Путин уточнил, что форум собрал в Национальном центре «Россия» и на других площадках в Москве более 2,5 тыс. человек. По словам президента, участники и гости форума посвящают себя общественной и волонтерской деятельности, которая является востребованной.

Глава государства добавил, что эти люди помогают нуждающимся, заботятся о благоустройстве населённых пунктов, занимаются патриотическим воспитанием, а также трудиться в интересах России.

Проект «Твой ход» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Министерства науки и высшего образования. Программа стала частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Целью проекта является формирование благоприятной среды развитие инициатив, которые осуществляет молодежь с активной жизненной позицией.